Саратовцам разъяснят запрет выхода на тонкий лед

Власти Саратовской области предупредили жителей о запрете выхода на лёд в период новогодних праздников.

Запрет, действующий с 26 декабря по 12 января, был введён в связи с установлением минусовых температур и началом формирования ледового покрова. Его могут продлить, если толщина льда на Волге не станет безопасной.

Губернатор Роман Бусаргин поручил усилить разъяснительную работу с населением о рисках выхода на тонкий лёд.

Несмотря на морозы в новогоднюю ночь (до -20°C в некоторых районах), уже на следующей неделе в новом году синоптики прогнозируют потепление до слабоположительных температур.

Алиса Эай