Саратовцев наградят за креативные космические елочные игрушки

Парк покорителей космоновтов имени Гагарина в Саратове объявил о старте III регионального конкурса «История космонавтики в елочных украшениях».

Проект традиционно собирает мастеров разных возрастов, увлекающихся космической тематикой.

Участникам предлагают создать оригинальные елочные игрушки диаметром 8-16 см, отражающие достижения отечественной космонавтики. Допускается использование ваты, шерсти, папье-маше, фарфора и других материалов. Обязательное условие — наличие надежного крепления.

Прием работ продлится до 15 декабря. В предыдущие годы жюри оценивало не только художественное исполнение, но и эмоциональную выразительность работ, посвященных космическим миссиям и первооткрывателям.

Ольга Сергеева