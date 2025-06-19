Саратовцев попросили не скачивать сомнительные приложения

Интернет-мошенничество — один из самых быстроразвивающихся видов преступлений. Об этом напомнили в минцифры региона.

Злоумышленники могут вам звонить, писать в мессенджеры и на электронную почту. Они могут представляться сотрудниками банка, компании сотовой связи полицейскими, следователями, прокурорами, работодателями, доставщиками еды и цветов, представителями «Госуслуг», продавцами, соцработниками.

Цель одна — получить ваши персональные данные и заставить вас же совершить действия против себя.

Поэтому никогда:

не сообщайте CVC-код на обратной стороне карты,

пароли и цифры из СМС-сообщений,

не переходите по неизвестным ссылкам, QR-кодам,

не переводите деньги на неизвестные счета по просьбе посторонних,

не скачивайте приложения из ненадежных источников,

не совершайте покупки на неизвестных сайтах.