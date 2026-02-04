Саратовцев предупредили о резком росте сифилиса

В России за четыре года зафиксирован резкий рост заболеваемости сифилисом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Заболеваемость этой венерической инфекцией в России выросла на 63% за период с 2020 по 2024 год. Согласно официальной статистике, число новых случаев увеличилось с 15,3 тысячи до 25,1 тысячи.

Наиболее быстрыми темпами инфекция распространяется среди мужчин старше 40 лет. Этот факт вызывает особую обеспокоенность у специалистов в области эпидемиологии.

При этом по другим инфекциям, передающимся половым путем, а также по заболеваемости ВИЧ в стране наблюдается устойчивое снижение.

В Министерстве здравоохранения России заявляют, что в 2025 году рост заболеваемости сифилисом удалось остановить. Ведомство подчеркивает важность профилактических мер и своевременной диагностики, призывая граждан к ответственному отношению к своему здоровью.

Подготовила Ольга Сергеева