Саратовцев приглашают написать всероссийский «Спортивный диктант»

Жители региона смогут проверить знания о спорте на «Спортивном диктанте».

4 октября по всей стране пройдёт масштабное образовательное событие «Спортивный диктант». К всероссийской инициативе присоединится и Саратовская область. Участвовать можно как очно, так и онлайн. Организатор — Минспорт РФ. Цель — повысить осведомлённость граждан о спортивной сфере и продвигать активный образ жизни.

Участникам предстоит ответить на вопросы по нескольким темам: история мирового и отечественного спорта, олимпийское движение, известные атлеты, правила соревнований и принципы здорового образа жизни.

В регионе открыто семь площадок: «Протон-Арена», Дворец водных видов спорта, «Центр Бадминтона», ФОК «Звёздный», Училище олимпийского резерва, СГУ имени Чернышевского и школа № 4 города Ртищево. Условия участия и форма регистрации — на сайте sportdiktant.ru.

Ольга Сергеева