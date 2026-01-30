Саратовцев приглашают посетить мобильные офисы налоговой службы в ТЦ

Налоговая служба Саратовской области в феврале проведёт выездные консультации в мобильных офисах.
Офисы расположены теперь в крупных торговых центрах, МФЦ и местных администрациях. Это позволит жителям получить помощь, не посещая инспекцию.
Специалисты ответят на вопросы по декларации 3-НДФЛ, налоговым вычетам, регистрации в личном кабинете и имущественным льготам. Детальную информацию о льготах также можно найти в электронном сервисе ФНС.
Где найти пункты налоговой — смотрите в нашем ТГ-канале.
Ольга Сергеева