Саратовцев приглашают посетить мобильные офисы налоговой службы в ТЦ

Налоговая служба Саратовской области в феврале проведёт выездные консультации в мобильных офисах.

Офисы расположены теперь в крупных торговых центрах, МФЦ и местных администрациях. Это позволит жителям получить помощь, не посещая инспекцию.

Специалисты ответят на вопросы по декларации 3-НДФЛ, налоговым вычетам, регистрации в личном кабинете и имущественным льготам. Детальную информацию о льготах также можно найти в электронном сервисе ФНС.

Где найти пункты налоговой — смотрите в нашем ТГ-канале.

Ольга Сергеева