Саратовцев приятно удивили три сестры-березы на Кумысной поляне

В саратовском паблике «Кумыска онлайн» появился необычный снимок: на одной из берез на Кумысной поляне закреплена металлическая табличка с надписью «Три сестры».

Фотографию сделала местная жительница Светлана Прокофьева.

Появление таблички вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Одна из горожанок возмутилась тем, что табличку прибили к дереву: «Зачем табличка на дереве, что значит, какое обозначение? Это место надо обходить, сделать подношение, требуются какие-то молитвы?!»

В то же время другие комментаторы отмечали, что один-два гвоздя не нанесут березе существенного вреда, поскольку «береза нуждается в железе», а стволы не пережаты.

Ольга Сергеева