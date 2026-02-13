Саратовцу грозит реальный срок из-за чужих наушников

Житель Саратова пойдет под суд за кражу чужих наушников за 30 тысяч рублей

44-летний горожанин нашел на пересечении Рахова и Большой Казачьей беспроводные наушники и оставил их себе. Владелец — 30-летний мужчина — обратился в полицию. Стоимость гаджета попала в категорию «крупный размер», сообщили в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали, наушники изъяли и вернули хозяину. В отношении ранее судимого саратовца возбудили дело о краже в крупном размере (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему назначена подписка о невыезде.

Алиса Эай