Саратовцы геройски погибли на СВО

Ещё трое уроженцев Саратовской области погибли в зоне проведения спецоперации.

По информации районных администраций, в ходе специальной военной операции погибли трое военнослужащих из региона: Павел Мезенцев (Ершовский район), Владимир Бекетов (Ивантеевский район) и Владислав Алексеев (Краснопартизанский район). Официальные лица не раскрыли подробности их жизни и службы. Прощание с Мезенцевым и Алексеевым состоялось 4 мая.

Ранее сообщалось о гибели ещё трёх саратовцев — Алексея Голованова, Вячеслава Объедкова и Павла Мордвинова.

Потери региона происходят на фоне сложной оперативной обстановки. В последние недели Саратовская область неоднократно подвергалась ночным атакам украинских беспилотников. Системы ПВО сбивали дроны в небе над Саратовом и Энгельсом, а в ряде районов объявлялась ракетная опасность.

Ольга Сергеева