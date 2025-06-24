Активистки изготовили чайные травяные сборы для защитников в зоне СВО

Активистки партийного проекта «Женского движения Единой России», «серебряные» волонтеры комплексного центра социального обслуживания населения и члены Совета женщин Аркадакского района изготовили чайные травяные сборы для наших защитников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Сбор состоит из чая, мяты, чабреца, мелиссы, с добавлением ягод. Процесс приготовления трудоемкий. Сначала сушили травы, затем измельчали, перемешивали и в этот раз сортировали по индивидуальным пакетикам. Очередная партия чая в количестве 1600 штук готова.

«Наши старшие подошли к изготовлению чая с душой, заботой и теплом из родного дома. Ведь многие из наших мастериц с трепетом и любовью ждут своих сыновей и близких домой живыми и здоровыми, а кто- то нашел в себе силы и дальше помогать ребятам. Всё для того, чтобы согреть и подарить веру с надежный тыл. С таким тылом фронту не страшно. Работа по изготовлению чайных сборов продолжается», — отметила местный координатор проекта «Женское движение Единой России» Ирина Артёмова

Напоминаем, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции — важное и приоритетное направление народной программы партии «Единая Россия».