Саратовцы массово пожаловались на жуткое зловоние в городе

В Саратове второй день подряд жители жалуются на сильный неприятный запах на улицах.

Жалобы поступают в комментариях к постам официальных лиц, включая губернатора Романа Бусаргина, мэра Михаила Исаева и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Особенно остро проблема ощущается в Заводском районе и в центре города, в том числе в районе Детского парка. Горожане отмечают, что запах периодически появляется уже давно.

«Дышать невозможно», «Сколько писали — ноль реакции», — пишут местные жители, требуя от властей официальных разъяснений по поводу источника зловония.

Ранее метеоролог СГУ Максим Червяков отметил, что над Саратовом сейчас наблюдается температурная инверсия. В норме воздух становится холоднее с высотой, но сейчас картина обратная: у земли -25°C, а на уровне крыш многоэтажек уже около -20°C, а на высоте 1,5 км всего -14°C.

Это создаёт эффект «крышки»: тяжёлый холодный воздух прижат к земле, а сверху его накрывает более тёплый слой. Из-за этого все городские выбросы — пар от ТЭЦ, выхлопы транспорта — не могут рассеяться. Они накапливаются внизу, образуя заметную молочную дымку над городом. Дым из труб не поднимается, а стелется длинными шлейфами, медленно растворяясь в неподвижном воздухе, — пояснил ученый.

Ольга Сергеева