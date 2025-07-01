Саратовцы поддержали раненых бойцов концертом и гуманитарной помощью

В день, когда мы чествуем ветеранов боевых действий, активисты проекта «Женское движение Единой России» провели мероприятие, направленное на поддержку военнослужащих, которые проходят лечение в госпитале после получения ранений в ходе специальной военной операции.

Участницы проекта, совместно с жителями Заводского района, сотрудниками и родителями детских садов 62, 71, 130, 181, 233, 246 и 247, а также сотрудниками «Спортивной школы олимпийского резерва ‘Надежда Губернии'», собрали помощь для раненых. В гуманитарный груз вошли нижнее белье, футболки, носки, сланцы, предметы гигиены, сладости, чай, кофе, питьевая вода и трогательные письма от детей, которые поддерживают наших героев.

Приятным событием для раненых бойцов стал концерт. Который организовали при содействии партийного проекта «Женское движение Единой России» и местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района работниками «Городского дома культуры национального творчества».

«Это мероприятие стало не только способом поднять моральный дух военнослужащих, но и возможностью для всех участников выразить свою благодарность и поддержку тем, кто защищает нашу страну», — сказала региональный координатор проекта Женское движение Единой России, депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.

Поддержка участников СВО является важным направлением народной программы партии «Единая Россия».