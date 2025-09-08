Саратовцы получили 290 тысяч льготных транспортных карт за три года

В ходе рабочего совещания под руководством губернатора Романа Бусаргина был рассмотрен ход выполнения программы по транспортной поддержке жителей региона.

С момента ее запуска в 2022 году было выдано более 290 тысяч социальных проездных карт.

Популярность данной меры поддержки наглядно демонстрирует статистика: общее количество оплаченных поездок уже превысило 100 миллионов.

Право на льготный проезд имеют 26 категорий граждан, в числе которых ветераны труда, учащиеся высших и средних учебных заведений, а также многодетные родители.

Кроме того, в перечень льготников включены инвалиды, дети-сироты и другие социально уязвимые группы населения, обеспечивая их мобильность и доступность городских услуг, — сообщает пресс-служба облправительства.