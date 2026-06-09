Саратовцы прощаются с геройски погибшим на фронте СВО Станиславом Ведениным

В Балакове прощаются с бойцом, погибшим в зоне СВО.

В райцентре 9 июня состоялась церемония прощания с бойцом Станиславом Алексеевичем Ведениным, который пал 18 марта 2025 года, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. В некрологе отмечается, что Станислав родился 14 августа 1998 года.

Администрация муниципалитета выразила искренние соболезнования семье и друзьям погибшего, отметив, что он стал истинным героем, пожертвовавшим своей жизнью ради защиты интересов России.

Ольга Сергеева