Саратовцы просят главу СКР проверить мешающих благоустройству сквера у школы

Жители Саратова просят СК проверить «активистов», мешающих строительству школы.

Жители поселка Молодежный обратились в следственный комитет с жалобой на группу лиц, которые под видом общественников препятствуют благоустройству сквера «Территория детства» и строительству новой школы на 1100 мест.

По словам местных, эти «активисты» распространяют недостоверную информацию, оскорбляют сторонников проекта и даже мешали установке системы автополива. Жители подозревают, что за их действиями могут стоять коммерческие интересы.

«Им не нужны ни школа, ни парк! Им все равно, что наши дети учатся в две смены», — возмущаются родители. Они просят Александра Бастрыкина проверить возможное лоббирование чужих интересов.