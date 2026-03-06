Саратовцы Роман Поздняков и Сергей Королёв не вернулись с фронта

При исполнении воинского долга погибли еще двое наших земляков — Роман Поздняков и Сергей Королев.

Об этом сообщил губернатор Саратовской области.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших бойцов. Он подчеркнул, что их имена навсегда вписаны в историю области, а совершенный подвиг является примером истинного мужества.

В мэрии Саратова погибших назвали достойными сынами саратовской земли, которые до конца оставались верными присяге и Отчизне. Светлая память о них навсегда останется в сердцах жителей региона, -заверил муниципалитет.

Ольга Сергеева