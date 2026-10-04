Саратовцы снова похвастались уловом лещей и карасей прямо с городской набережной

Саратовские рыбаки на набережной наловили леща и подлещика.

Первые октябрьские дни порадовали саратовцев богатыми уловами леща, карася и подлещика прямо с городской набережной. Ночные вылазки к Ротонде приносили рыбакам полные садки волжской рыбы. Однако к концу недели клёв резко ослаб из-за осеннего похолодания. Знатоки советуют менять кукурузу на червя с опарышем и выходить на берег ближе к полудню.

Пауза особенно заметна после активного летнего сезона, когда набережная дарила любителям фидера рекордные трофеи. Впрочем, скучать не придётся: осенняя погода активизирует щуку и судака, а с 5 октября в регион вернётся потепление.

Ольга Сергеева