Саратовцы собирают лисички ящиками в лесах Поволжья

Саратовские и пензенские леса заполонили лисички: грибники собирают урожай ящиками.

В этом сезоне леса Саратовской и Пензенской областей буквально усыпаны лисичками — грибов так много, что стандартных ведер не хватает. На фото в соцсетях видно, как багажники автомобилей забиты полными ящиками. Попадаются и грузди.

Опытные сборщики связывают небывалый урожай с идеальным сочетанием дождей и тепла. Местные жители делятся трофеями и призывают не упускать сезон, а специалисты напоминают о правилах безопасности при сборе и употреблении грибов.

Ольга Сергеева