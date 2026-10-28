Саратовцы собрали на дереве и засолили опята по осени

Жители региона делятся в соцсетях итогами «тихой охоты».

В паблике «Грибы Саратовской области» Роман Костарев сообщил, что в Лысогорском районе лес сухой, почти все грибы под хвоей — остатки рыжиков и серые рядовки, сухие и червивые, а зеленушки прячутся в песке.

Анна Камышенкова рассказала, что в Аткарском районе много сухих, старых и червивых рыжиков, хороших мало, зато набрали два ведра рядовки лиловоножковой. Вячеслав Гринев пожаловался: «Сегодня не густо: пара рыжиков и немного опят. В лесах сухо».

А жительница Саратова Алла Яровая нашла грибы, растущие на дереве: «Не смогли пойти за грибами… И грибы пришли к нам» — осенние опята она уже засолила.