Саратовцы увидят бесплатные точки доступа Wi-Fi на карте 2ГИС

Бесплатные точки доступа Wi-Fi теперь можно найти на интерактивной карте 2ГИС.



Жители могут воспользоваться ими в случае временного ограничения мобильного Интернета, вводимого для обеспечения безопасности населения.

Теперь информацию о публичном Wi-Fi можно найти на интерактивной карте 2ГИС (https://2gis.ru/saratov/search/публичный%20вай%20фай?m=46.047649%2C51.518443%2F13) – она была дополнена актуальной информацией. Для этого в поисковой строке в приложении нужно набрать «Публичный Wi-Fi».

Саратовская область стала первым регионом, реализовавшим такую практику.