Саратовцы в пятницу вновь остались без мобильного интернета

В Саратовской области с ночи 14 ноября властями введены временные ограничения на мобильный интернет.

Министерство цифрового развития региона сообщило интернет-изданию «Новости Саратова», что доступ сохраняется к сайтам из «белого списка» (ВКонтакте, Одноклассники, Госуслуги), а также работают точки бесплатного Wi-Fi в крупных городах.

Напомним, что ранее Минобороны сообщило об уничтожении 45 беспилотников над территорией области.

Губернатор Роман Бусаргин подтвердил повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. В связи с угрозой атак были временно закрыты воздушное пространство и приостановлена работа аэропорта «Гагарин». Аэропорт в данный момент открыт на взлет и посадку.

Ольга Сергеева