Саратовцы за год стали тратить на коммуналку меньше

Саратовская область поднялась на одну позицию в рейтинге регионов по доле расходов семей на ЖКУ, заняв 37-е место.

При этом, несмотря на общий рост цен, доля этих трат в бюджете саратовцев сократилась с 9,4% до 8,8%.

В абсолютном выражении расходы выросли: в среднем семья теперь платит 4066 рублей в месяц против 3784 рублей год назад.

Меньше всего на ЖКУ тратят жители Новгородской и Магаданской областей, а также Бурятии. Самые высокие доли расходов — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.