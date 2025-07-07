Саратовцы заплатят 780 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима в лесах

На территории Саратовской области продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный 18 апреля. Он запрещает разведение огня в лесу и въезд автотранспортных средств в лесной массив, за исключением дорог общего пользования. Однако не все граждане на это отреагировали и за разведение костров, въезд автотранспортных средств в лесной массив и выброшенный мусор заплатят 780 тысяч рублей.

Такую статистику привел Иван Яшин, заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Он уточнил, что на землях лесного фонда с начала года уже проведено более 5 тысяч патрулирований лесов, в ходе которых выявлен 21 факт нарушений правил пожарной безопасности и проведены 582 профилактические беседы с гражданами.

«Хотя ограничение на пребывание граждан в лесах завершено 20 июня, ранее введенное на 21 день с 30 мая, но из-за высоких атмосферных температур и прогрева почвы, в лесном фонде режим снова может быть введен уже на этой неделе», — предупредил Яшин.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей и на юридических лиц от 600 до 1 млн. рублей.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить по номеру экстренных служб «»112» или на номер РДС «490-516».