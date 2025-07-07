Установка павильонов у «Детского мира» в Саратове — инициатива собственников

Администрация Саратова прокомментировала ситуацию с монтажом торговых объектов у ТЦ «Детский мир». Земельный участок принадлежит собственникам торгового центра, поэтому муниципалитет не имеет полномочий распоряжаться этой территорией или размещать на ней объекты.

Параллельно администрация реализует собственный проект: в течение этой недели на прилегающей муниципальной земле будет установлен новый остановочный павильон для общественного транспорта. Работы уже запланированы.

Благоустройство остановочных пунктов продолжается в соответствии с графиком.