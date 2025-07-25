Саратовцы жаловались местным властям на оголенные газовые трубы за два часа до взрыва

За два часа до взрыва жители предупреждали о риске ЧП.

Жильцы домов на ул. Блинова в Саратове, где произошел взрыв газа, уже жаловались в Telegram-канале главы города Михаила Исаева на «оголенные газовые трубы».

«В лучшем случае останемся без газа, в худшем — всё рванет», — писала одна из жительниц в комментариях.

Через два часа после этого поста в доме № 2 произошел взрыв, разрушивший подъезд. Погибли, по предварительным данным, 6 человека, 7 пострадали.

Сейчас здание проверяют на угрозу дальнейших обрушений.