Саратовец отсудил у ИП почти 80 тысяч за недоставленную кровать за 35 тысяч

Саратовец внёс предоплату 35 700 рублей за кровать индивидуальному предпринимателю, но товар так и не получил.

После безрезультатных обращений к продавцу он пожаловался в Роспотребнадзор.

Ведомство подало иск в суд, требуя вернуть деньги, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Мировой судья Ленинского района Саратова удовлетворил все требования.

С предпринимателя взыскано 78 605 рублей, что более чем в два раза превышает сумму предоплаты. Решение суда вступило в силу.

Алиса Эай