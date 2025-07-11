Саратовец с невменяемостью избежал тюрьмы за жестокое убийство

61-летний житель Саратова освобождён от уголовной ответственности за убийство сожительницы в июне 2024 года. Судья Сергей Вехов принял решение на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы, подтвердившей невменяемость обвиняемого в момент преступления.

Ночь с 13 на 14 июня 2024 года: Конфликт в квартире на ул. Шелковичной (Фрунзенский район) во время распития спиртного.

Действия обвиняемого: Нанесение ударов тупым предметом по голове, затем множественные ножевые ранения жертве.

Квалификация: Убийство с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного срока).

Решение суда:

Принудительные меры медицинского характера — пожизненное наблюдение и лечение у психиатра.

Примечание: Освобождение от уголовной ответственности не отменяет принудительной изоляции. Лечение в спецучреждении может быть более длительным, чем тюремный срок.

Статистика по РФ:

В 2023 году 0.7% обвиняемых в убийствах были признаны невменяемыми. В 85% случаев суд назначает принудительную госпитализацию.

Дело направлено в психиатрическую клинику для исполнения решения.