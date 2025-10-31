Саратовец возмущен руководством школ в Вольске при реализации проекта Володина

В Вольском районе Саратовской области продолжается реализация депутатского проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина по ремонту пришкольных территорий и дворов детских садов.

В Telegram-канале политика была опубликована благодарность от родительского сообщества Вольска за оказанную поддержку.

По словам местного жителя Владимира, подобные работы в учреждениях района не проводились более 50 лет. Однако он также сообщил, что руководство школ — директора Г. Рыдаева и О. Козлова — вместе с подчиненными улетели отдыхать в Турцию, в то время как в Вольске «бесконтрольно в дождь идет укладка асфальта».

Напомним, в рамках социального проекта при поддержке Вячеслава Володина планируется отремонтировать более 300 дворов образовательных учреждений Саратовской области к 1 ноября 2025 года.

Ольга Сергеева