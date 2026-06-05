Саратовец заплатит 15 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в соцсети

Житель Саратова был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 15 000 рублей за унижение человеческого достоинства.

Об этом сообщает управление внутренних дел области.

В ходе мониторинга сотрудники полиции обнаружили в одном из публичных сообществ (пабликов) комментарии, содержащие признаки унижения по национальному признаку. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что их оставил 31-летний житель областного центра.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Все оскорбительные публикации были удалены.

Напомним, ранее аналогичный штраф был назначен 28-летнему жителю Екатериновского района за публичное оскорбление в интернете.

Ольга Сергеева