Саратовец заподозрил жену в романе с соседом и угрожал ему расстрелом

42-летний чаратовец стал фигурантом уголовного дела после того, как в подъезде угрожал убийством соседу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, саратовец неоднократно заступался за соседку, к которой со скандалом пытался попасть в квартиру её муж. Супруги не разведены, но живут отдельно. Во время очередной попытки мужчины проникнуть в жильё заявитель снова вмешался — тогда супруг женщины достал пневматический пистолет и стал угрожать соседу убийством.

Прибывшие полицейские обезвредили правонарушителя и изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.