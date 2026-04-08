Саратовская бизнесвумен скрыла от государства 59 млн рублей налогов

Жительницу Саратовской области будут судить за то, что государство недосчиталось более 59 миллионов налоговых рублей.

Перед судом предстанет 47-летняя директор сети точек быстрого питания. Региональная прокуратура завершила проверку материалов уголовного дела и передала их в судебный орган. Фигурантка обвиняется в особо крупном уклонении от уплаты обязательных сборов в казну.

Как установили следователи, в период с 2019 по 2021 год женщина занимала кресло гендиректора одной коммерческой структуры, но фактически сама же вела и бухгалтерию. В её подчинении находилось 17 юридических лиц, работавших в сфере общепита. Все эти организации, по версии обвинения, действовали как единый бизнес, а значит, по закону были обязаны перечислять НДС.

Однако руководительница сознательно применяла упрощённую систему налогообложения, которая в данной ситуации не соответствовала реальному положению дел. Разница между тем, что нужно было заплатить, и тем, что ушло в бюджет, превысила 59 миллионов рублей. Эта сумма признана крупным ущербом согласно статье 199 УК РФ.

Примечательно, что в ходе следствия обвиняемая полностью погасила задолженность перед государством. Но российское законодательство не предусматривает автоматического закрытия дела после факта возмещения ущерба — уголовное преследование продолжится.

Прокуратура уже завизировала обвинительное заключение. Материалы направлены на рассмотрение в Кировский районный суд Саратова.

Ольга Сергеева