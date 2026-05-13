Саратовская больница скорой помощи закупает противочумные костюмы на 200 тысяч

Больница скорой помощи в Саратове закупает противочумные костюмы на 213 тысячи рублей.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи разместила тендер на приобретение защитных комплектов «Алмаз» и «Кварц-1М». Согласно документации, медучреждению необходимо 14 костюмов «Алмаз» 52-54 размера и 6 комплектов «Кварц-1М» (60-62). Поставщика обяжут привезти товар в течение 10 дней после подписания контракта.

«Алмаз» представляет собой классический набор: хлопковая пижама, удлинённый халат, косынка, 4-слойная марлевая маска, две пары перчаток, очки, клеёнчатый фартук, носки, прорезиненные бахилы, сумка для упаковки и нашивка о биологической опасности. «Кварц-1М» оснащён современнее: комбинезон из полимер-вискозной ткани, шлем с панорамным стеклом и переговорным устройством, фильтр ФСУ-МБ, резиновые сапоги или бахилы и две пары латексных перчаток. Такая экипировка применяется при работе с особо опасными инфекциями.

Ольга Сергеева