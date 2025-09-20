Саратовская ГАИ поймала 26 пьяных водителей за один день сентября

Дорожные полицейские региона усиливают контроль за порядком на трассах.

За 18 сентября в Саратовской области выявлено 867 нарушений ПДД. Сотрудники ГАИ задержали 22 нетрезвых водителя, ещё четверо привлечены за повторное управление авто в состоянии опьянения.

Зафиксированы 24 случая выезда на встречную полосу и 33 нарушения правил проезда пешеходных переходов. Пешеходы нарушили правила 19 раз. Также пресечены 168 нарушений тонировки и 13 случаев неправильной перевозки детей, — сообщили в ГАИ региона.

Ольга Сергеева