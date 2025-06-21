Саратовская группа «Комбинация» вновь воссоединилась на вечеринке ПМЭФ

Экс-солистки «Комбинации» воссоединились на Питерском международном экономическом форуме.

Алёна Апина и Татьяна Иванова, саратовские уроженки и бывшие ведущие вокалистки легендарной группы «Комбинация», вновь выступили дуэтом. Их совместный концерт состоялся на закрытом мероприятии в рамках ПМЭФ.

Звезды исполнили хит «Russian Girls», созданный на музыку саратовского композитора Виталия Окорокова.

Интерес к артисткам возродился после выхода биографического сериала, часть съемок которого проходила в Саратове с участием актера Никиты Кологривого.