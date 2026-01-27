Саратовская каратистка Мешкова выиграла международную бронзу в Турции и вышла в лидеры

Каратистка из Саратова Александра Мешкова завоевала бронзовую медаль на этапе международной Премьер-лиги в Стамбуле (Турция).

В общем зачёте соревнований саратовская спортсменка входит в число лидеров.

В своей весовой категории (до 68 кг) на групповом этапе Александра одержала победы над представительницами Италии, Нидерландов и Узбекистана, выйдя с первого места в своей подгруппе. В четвертьфинале она уступила египтянке Хадир Хенди, которая в итоге стала серебряным призёром.

В решающем поединке за третье место Мешкова оказалась сильнее спортсменки из Косово Влеры Керими, завоевав бронзу и упрочив свои позиции в общем рейтинге Премьер-лиги.

Ольга Сергеева