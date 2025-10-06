Саратовская каратистка завоевала бронзу на Играх стран СНГ

Воспитанница саратовской спортивной школы олимпийского резерва имени Ахмерова Александра Мешкова стала бронзовым призером международных соревнований по каратэ. Турнир проходил в азербайджанском городе Гянджа в рамках III Игр стран СНГ.

В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены из восьми стран. Саратовская спортсменка показала высокий результат в весовой категории до 68 кг, заняв третье место на престижных международных соревнованиях.

Александра Мешкова представляет областной центр спортивной подготовки, продолжая традиции саратовской школы каратэ.

Алена Орешкина