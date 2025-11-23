Саратовская мастерица связала бойцам СВО более 3 тысяч Чебурашек

Более 3000 вязаных Чебурашек отправлены из Саратовской области в зону СВО.

Активистка из посёлка Горный Саратовской области Светлана Шевченко вяжет талисманы для военнослужащих.

Эти игрушки, как сообщает местная газета «Заволжские степи», сопровождают бойцов в различных операциях, став для них символом надежды.

К благотворительной акции недавно присоединилась и Оксана Саргенжинова, которая освоила технику вязания игрушек на мастер-классе. Теперь обе мастерицы продолжают создавать талисманы для моральной поддержки российских военных на фронте.

Ольга Сергеева