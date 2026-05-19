Саратовская область и VK Tech будут совместно развивать ИИ, облака и российское ПО

Министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков принимает участие в форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Сегодня было подписано соглашение с компанией VK Tech о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Документ закладывает основу для внедрения облачных решений, систем искусственного интеллекта и российских платформ в регионе. Стороны сосредоточатся на предоставлении жителям услуг, сервисов и проектов для коммуникации с органами власти и организациями. Для предпринимателей это упростит интеграцию с государственными системами, а для жителей — сделает доступ к услугам удобнее через цифровые интерфейсы.

«Мы не просто подключаем регион к готовым платформам, а создаём в области пилотную среду для внедрения российских ИТ-решений: от ИИ-ассистентов до облачной инфраструктуры. Модель будет готова к тиражированию в других субъектах России», — отметил Владимир Старков. Павел Гонтарев, гендиректор VK Tech, добавил, что технологии компании помогут решать задачи региона и совместно развивать цифровые сервисы.