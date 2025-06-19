Саратовская область – лидер России по финансовой грамотности

Регион занял первое место в рейтинге по итогам IV этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

Достижения:

С марта по май 2025 года проведено 1 500+ образовательных мероприятий;

образовательных мероприятий; В уроках и мастер-классах участвовали 50 000+ студентов и школьников;

студентов и школьников; Саратовская область показала наивысшую активность среди всех регионов страны.

Новый этап эстафеты посвящен финансовой безопасности семей:

Защита персональных данных;

Профилактика мошенничества (лжеброкеры, фишинг);

Безопасные онлайн-покупки;

Управление семейным бюджетом.



Присоединиться к эстафете могут все желающие через образовательные учреждения области.