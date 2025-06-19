Саратовская область – лидер России по финансовой грамотности

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Новости Саратова
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Регион занял первое место в рейтинге по итогам IV этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

Достижения:

  • С марта по май 2025 года проведено 1 500+ образовательных мероприятий;
  • В уроках и мастер-классах участвовали 50 000+ студентов и школьников;
  • Саратовская область показала наивысшую активность среди всех регионов страны.

Новый этап эстафеты посвящен финансовой безопасности семей:

  • Защита персональных данных;
  • Профилактика мошенничества (лжеброкеры, фишинг);
  • Безопасные онлайн-покупки;
  • Управление семейным бюджетом.

Присоединиться к эстафете могут все желающие через образовательные учреждения области.