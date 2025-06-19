Саратовская область – лидер России по финансовой грамотности

Регион занял первое место в рейтинге по итогам IV этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».
Достижения:
- С марта по май 2025 года проведено 1 500+ образовательных мероприятий;
- В уроках и мастер-классах участвовали 50 000+ студентов и школьников;
- Саратовская область показала наивысшую активность среди всех регионов страны.
Новый этап эстафеты посвящен финансовой безопасности семей:
- Защита персональных данных;
- Профилактика мошенничества (лжеброкеры, фишинг);
- Безопасные онлайн-покупки;
- Управление семейным бюджетом.
Присоединиться к эстафете могут все желающие через образовательные учреждения области.