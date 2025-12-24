Саратовская область наладила экспорт сельскохозяйственной продукции в 26 стран

Сельскохозяйственная продукция Саратовской области экспортируется в 26 государств.

Об этом в ходе программы «Вести. Интервью» сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Александр Сенаторов.

Около трети от общего объёма растениеводческой продукции региона поставляется за рубеж. Основу экспорта составляют зерновые, зернобобовые и масличные культуры.

География поставок варьируется в зависимости от вида продукции. Так, Азербайджан импортирует пшеницу и продовольственную кукурузу, Турция — подсолнечник и нут, Иран — фуражную кукурузу, Казахстан — пшеницу и сафлор, а Туркменистан — преимущественно муку.

Ключевое значение в обеспечении фитосанитарной безопасности играет контроль Россельхознадзора. В текущем году ведомство предотвратило вывоз около 70 тысяч тонн зерна из-за обнаружения трёх видов карантинных сорных растений.

Ольга Сергеева