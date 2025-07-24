Саратовская область направит своих лучших представителей на IV Международный детский культурный форум

С 21 по 23 августа 2025 года Москва станет местом встречи юных талантов на IV Международном детском культурном форуме.

— Десять одаренных ребят из Саратовской области, стипендиаты губернатора, победители престижных состязаний и активные участники различных мероприятий, представят регион на этом важном событии, — рассказала первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.

Форум – это уникальная платформа для обмена опытом, поиска вдохновения и профессионального роста. Саратовская область уже в четвёртый раз будет участвовать в Детском культурном форуме. Юные таланты смогут ознакомиться с последними достижениями в мире искусства, пообщаться с выдающимися деятелями культуры, педагогами и представителями власти. Это шанс оценить свои способности и определить дальнейшие шаги в творческом развитии.

Программа форума обещает быть насыщенной и разнообразной. Каждый день участников ждут концерты талантливых детских и юношеских коллективов со всей страны, включая ведущие ансамбли.

Особое внимание уделено кураторству форума. За развитие направлений отвечают профессионалы высокого уровня. Так, музыкальное направление возглавляет Ольга Хомова, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Под ее руководством участники будут посещать мастер-классы и творческие лаборатории, развивая свой вокальный и инструментальный потенциал.

Хореографическое направление курирует Егор Дружинин, известный хореограф, актер и режиссер.

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, Сергей Безруков, художественный руководитель Московского Губернского театра, и Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного театра наций, также примут участие в форуме, делясь своим опытом в области циркового искусства, драматического и музыкального театра.

Форум завершится торжественной церемонией закрытия и интерактивной концертной программой.