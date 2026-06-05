Саратовская область вышла на новый виток инвестиционной привлекательности

Саратовская область, в рамках проходящего Петербургского международного экономического форума, вновь подтвердила свою высокую инвестиционную привлекательность.

Регион вошел в ТОП-10 субъектов России по данным Национального инвестиционного рейтинга. Это достижение стало возможным благодаря слаженной работе губернатора Романа Бусаргина и профильных ведомств, которые активно работают над улучшением инвестиционного климата в регионе, — сообщает мининформ региона.

По словам руководителя Агентства Стратегических инициатив Светланы Чупшевой, 49 регионов России, включая Саратовскую область, продемонстрировали улучшение показателей в инвестиционном рейтинге. Она отметила, что 67% показателей рейтинга из 88 показали положительную динамику, что свидетельствует о серьезных усилиях, предпринимаемых в регионах для создания благоприятных условий для бизнеса.

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей Полина Московская, наш регион смог обойти своих соседей — Самарскую (18 место) и Волгоградскую (15 место) области, что подтверждает эффективность работы местных властей.

Московская подчеркнула, что в регионе выстроена эффективная система сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах, что позволяет инвесторам чувствовать поддержку и уверенность в успешной реализации их идей.

На ПМЭФ Саратовская область заключила 21 инвестиционное соглашение на общую сумму более 82,2 млрд рублей, что является одним из лучших результатов в Приволжском федеральном округе. В рамках этих проектов планируется создать 2 893 рабочих места. Губернатор Бусаргин отметил, что объем инвестиций в этом году превысил прошлогодние показатели более чем на 30 млрд рублей. Это говорит о растущем интересе к региону со стороны инвесторов и о высоком уровне доверия к местной власти.

Успехи, достигнутые на Петербургском международном экономическом форуме, подтверждают, что регион не только привлекает инвестиции, но и создает все условия для их успешного освоения, — отметила Полина Московская.

Ольга Сергеева