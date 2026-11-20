Саратовская область в ближайшие годы получит федеральное финансирование на реализацию проектов в ключевых сферах – образовании, здравоохранении, транспорте и развитии сельских территорий. Общий объем средств, предназначенных региону согласно проекту бюджета, прошедшего второе чтение в Госдуме, превысит 77 млрд рублей. Решения стали возможны благодаря содействию Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Заместитель Председателя Саратовской областной Думы Сергей Овсянников (фракция «Единая Россия») отметил: «Это по‑настоящему серьезные ресурсы, которые позволят нашему региону ощутимо продвинуться по ключевым направлениям. Именно поэтому поддержка со стороны Председателя Госдумы имеет принципиальное значение. Такие масштабные проекты реально улучшат жизнь людей и будут способствовать развитию экономики».

В рамках рассмотрения проекта федерального бюджета принято решение о выделении почти 3,6 млрд рублей на развитие сельских территорий региона. Средства направят на капитальный ремонт дорог, строительство и ремонт образовательных, культурных и спортивных учреждений, а также на возведение малоэтажных жилых комплексов.

Отдельным значимым решением стало выделение более 1 млрд рублей на создание в Саратове филиала Академии МВД. Сергей Овсянников назвал это вкладом в безопасность всей страны.

«Уже в этом году при поддержке Вячеслава Викторовича Володина стартовала реконструкция учебного корпуса и строительство современных спортивных сооружений. К 2027 году, когда начнется прием на первый курс, у курсантов будет не только качественная учебная база, но и полноценная спортивная инфраструктура – а физическая подготовка в системе МВД имеет принципиальное значение», – сказал Овсянников.

Он также отметил последовательную работу по развитию в Саратовской области военно‑учебной и правоохранительной образовательной среды. При поддержке спикера Госдумы были возрождены Саратовское высшее артиллерийское командное училище и Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты.

«Создание филиала Академии МВД продолжает эту линию: регион становится крупным образовательным центром для подготовки защитников правопорядка и безопасности страны. Для Саратовской области это не только престиж, но и про возможность для ребят из районов: получить востребованное образование и начать службу рядом с домом, не уезжая в другие регионы. Принятое на федеральном уровне решение – это вклад в обеспечение безопасности страны», – добавил депутат.