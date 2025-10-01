Саратовская область примет участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне

1-2 октября на территории Саратовской области пройдут масштабные учения по гражданской обороне в рамках всероссийской штабной тренировки. В мероприятиях будут задействованы все органы управления и силы гражданской обороны региона.

Как сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин, главная цель учений — повышение готовности служб к действиям в современных условиях.

Власти просят жителей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Тренировки носят плановый характер и проводятся ежегодно для поддержания слаженности всех звеньев системы гражданской обороны.

Алена Орешкина