В Саратовской области 730 жителей области получат новое жилье

Ершовский район Саратовской области включен в первый этап обновленной программы переселения граждан из аварийного жилья.

Решение было принято при поддержке губернатора Романа Бусаргина, предложившего выделить на эти цели 1,2 млрд рублей из областного бюджета.

В текущем году расселение начнется в трех муниципалитетах: Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Под программу попадает 13 тыс. кв. метров аварийного жилья, где проживают 730 человек. Особое внимание уделено домам, признанным аварийными до 2022 года.

Как отметила председатель Общественного совета Ершовского района Елена Коровяковская, только в их муниципалитете будут расселены 32 многоквартирных дома в 2025-2026 годах. «Это реально меняет жизнь к лучшему», — подчеркнула она.

Программа рассчитана на три года и предусматривает различные механизмы помощи: от строительства нового жилья до компенсационных выплат на покупку квартир. Всего до 2027 года планируется расселить более 50 тыс. кв. метров аварийного жилья.