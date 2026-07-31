Саратовская область вошла в десятку регионов России с самыми лучшими дорогами

Эксперты РИА Новости поставили губернию на шестое место: нормативам соответствуют 88,7% магистралей.

Саратовская область заняла шестую строчку в рейтинге регионов по качеству дорожного покрытия, составленном экспертами РИА Новости на основе официальной статистики. Согласно исследованию, нормативным требованиям в губернии отвечают 88,7% дорог опорной сети. Это позволило региону обойти, в частности, Мурманскую и Калининградскую области, а также Удмуртию и Хакасию. Первое место в рейтинге досталось Ивановской области (94%), далее следуют Севастополь (90%), Курская область (89,5%), Марий Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%).

В то же время горожане в соцсетях встретили новость неоднозначно — многие советуют экспертам заехать в районные центры и заглянуть во дворы.

Ольга Андреева