Саратовская область выделит 150 млн рублей на восстановление лесов

В 2025 году Саратовская область направит 150 миллионов рублей на восстановление лесного фонда. Эти средства выделяются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов региона Денис Трошин, работы охватят 4 тысячи гектаров. Финансирование складывается из 50,2 млн рублей бюджетных средств и свыше 104 млн рублей внебюджетных инвестиций. Для выращивания саженцев будут использованы 12 лесных питомников общей площадью 126 гектаров.

За последние пять лет на лесовосстановление в области уже потратили около 440 млн рублей. Экологи подчеркивают, что такие меры особенно важны для засушливого климата Саратовской области, где леса играют ключевую роль в сохранении экосистемы.