Саратовская певица назвала свою странную привычку путешествовать с весами

Певица Валерия, уроженка Саратовской области, рассказала о своей необычной привычке постоянно возить с собой весы.

Как призналась исполнительница в интервью «Леди Mail», эту особенность считает странной её супруг и продюсер Иосиф Пригожин, хотя сам регулярно пользуется весами для контроля веса.

При росте 170 см певица поддерживает вес 55 кг благодаря регулярным тренировкам 5-6 раз в неделю, которые она практикует с 21 года. Валерия также отметила, что иногда бывает излишне критична к себе, что, по её мнению, часто мешает жизни.