Саратовская певица Валерия дала лайфхак по привлечению мужчин

Певица Валерия раскрыла секрет привлечения мужчин.

Уроженка Саратовской области в интервью изданию «7Дней.ру» поделилась советом для женщин, ищущих спутника жизни. По мнению певицы, мужчин привлекает женственность и отсутствие излишней напористости.

«Мужчин привлекает расслабленность на эту тему. Я сама никогда не проявляла активность в поисках и всегда привлекала мужчин», — отметила артистка. Она добавила, что излишняя сила характера у женщин может отпугнуть потенциальных партнеров.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным более 21 года. Ранее певица была замужем за саратовским музыкантом Леонидом Ярошевским и продюсером Александром Шульгиным.