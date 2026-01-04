Саратовская певица Валерия рассказала о двойном празднике в своей семье 1 января

Известная российская певица Валерия, чьим родным городом является Аткарск в Саратовской области, поделилась в соцсетях особенной семейной традицией.

Для её семьи Новый год — это двойной праздник, так как 1 января также отмечает свой день рождения внучка певицы Селина. Валерия опубликовала трогательные фотографии с малышкой и рассказала, как провели этот день: «Весь день провели в детском парке. Какая же она была счастливая! Незабываемый день».

В своём посте артистка выразила благодарность детям Лиане и Арсению, назвав внучку самым бесценным даром и лучшим приобретением в жизни. Это личное откровение напомнило поклонникам о корнях звезды. Настоящее имя певицы — Алла Перфилова, она родилась в 1968 году в Аткарске в семье деятелей культуры и окончила Институт имени Гнесиных.

Будучи народной артисткой России, Валерия тепло отзывается о саратовской земле. Её искренний рассказ о семейных ценностях вызвал живой отклик у многочисленных подписчиков.